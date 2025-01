Ilgiorno.it - Vinicio Marchioni, “In vino veritas”: “Sul palco senza filtri”

Leggi su Ilgiorno.it

Milano – Quanta strada sui sandali di. A percorrere distanze complesse fra Luca Ronconi e Romanzo Criminale, il Freddo e Dino Campana. Che è un attimo ritrovarsi addosso l’etichetta di commerciale. Ma per smontarla ci vogliono poi bauli di pazienza. Mostrarsi per quello che si è. Un pezzettino alla volta. Come per “In”, assolo dedicato al nettare degli dei e all’arte che ci è girata intorno. Sabato 11 al Teatro Manzoni di Milano. Accompagnato dalle musiche di Pino Marino e Alessandro D’Alessandro., lo spettacolo suona come un omaggio alla vita. “È così. Dopo tanta prosa sentivo il bisogno di tornare sulné maschere. In un dialogo diretto col pubblico, fondato sulla semplicità. Non a caso il lavoro nasce anche da una riflessione sulla figura di mio nonno, anziano contadino cresciuto a pane e cipolle”.