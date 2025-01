Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 04-01-2025 ore 19:10

Leggi su Romadailynews.it

dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno peso dell’attrice della Regione Sardegna Alessandra Todde Letta Nel febbraio scorso con il campo Largo rischia la decadenza il collegio regionale di garanzia elettorale della Corte d’Appello hai messo una dichiarazione di decadenza da consigliere regionale del MoVimento 5 Stelle che così prenderebbe anche la carica di Presidente della Regione per inadempienze sulle spese sostenute durante la campagna elettorale dell’anno scorso ora il consiglio regionale sardo dovrà stabilire una data per la decisione sulla decadenza la governatrice annunciato che impegnerà all’atto continuerò serenamente a fare il mio lavoro nell’interesse del Popolo Sardo sterile autorità russe hanno chiuso temporaneamente l’aeroporto di San Pietroburgo per motivi di sicurezza non li porta la TAC il governatore della regione di leningrado ha fermato dentro è stato abbattuto nella regione non ti ascolta le porte chiuse hanno paccato l’Ucraina con 81 droni 34 dei quali sono stati abbattuti per i fedeli di chi è 347 Anthony esca sono caduti aperte andiamo negli Stati Uniti la torre dell’ attacco terroristico di New Orleans ha utilizzato un composto chimico molto raro gli ordigni esplosivi improvvisati piazzati nella zona in cui poi si è lanciato contro la folla con il tuo pick-up il composto non è stato usato in un attacco terroristico in quella ti sto lavorando per scoprire come lo abbia realizzato nella sua casa mobile in Texas c’era una postazione per fabbricare bombe ultima notizia è morta la persona più anziana del mondo aveva 116 anni e della giapponese la donna tuo amico hitoka aveva quattro figli e 5 nipoti è morto il 29 dicembre in una casa di cura dove risiedeva Dal 2019 è stata riconosciuta come la persona più anziana del mondo dopo la morte nel agosto del 2024 per la spagnola Morera all’età di 117 anni era l’ultima notizia Grazie per averci seguito le muse e tornano alla prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa