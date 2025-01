Thesocialpost.it - Tragedia sulla strada, coppia di anziani travolta: tragico bilancio

Un drammatico incidentele si è verificato nella tarda mattinata di sabato 4 gennaio a Villasanta, in via Vecellio. Unadi coniugi, rispettivamente di 78 e 71 anni, è statada un’auto mentre attraversava la. Il: l’uomo, 78 anni, non ce l’ha fatta ed è deceduto poco dopo l’investimento.I soccorsi e le condizioni dei feritiL’incidente è avvenuto intorno alle 12:30. Sul luogo del sinistro sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 con due ambulanze, due automediche e l’elisoccorso, allertati in codice rosso, oltre ai carabinieri della compagnia di Monza.Le condizioni dei due coniugi sono apparse gravissime sin dal primo momento. La donna, 71 anni, è stata trasferita d’urgenza in elicottero all’ospedale di Varese, mentre il marito, trasportato in ambulanza a Vimercate, è deceduto poco dopo il ricovero.