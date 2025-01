Sport.quotidiano.net - Thiago Motta nel mirino per i cambi: “Li rifarei”. Ma la pazienza sta finendo

Riyadh, 4 gennaio 2025 – Una clamorosa stecca sul primo trofeo stagionale. La Juve diproprio non riesce a decollare e dopo aver accumulato un discreto ritardo in campionato è uscita, malamente, in semifinale di Supercoppa contro il Milan. Determinante la rimonta in pochi minuti nella ripresa dopo un primo tempo comandato, a causa di una sciocchezza di Locatelli, rigore causato, e una deviazione fortuita di Gatti con Di Gregorio inopinatamente fuori dai pali. I tifosi potrebbero imprecare contro la sfortuna, in realtà nelc’è finito, per inella ripresa che hanno spento la squadra ridando fiato al Milan. Soprattutto la sostituzione di Vlahovic.: “tutto” Alla Juve vincere non è importante, ma l’unica cosa che conta. Per ora, in questa prima metà di stagione 2024/2025 la Juve dista vincendo poco.