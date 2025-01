Tg24.sky.it - Strappa braccialetto elettronico, ex calciatore di C torna in carcere

L'exprofessionista di Serie C, Andrea Mussoni,inper averto ile aver lasciato l'appartamento in cui era ai domiciliari. Mussoni, 44 anni di Villa Verucchio, ha giocato da difensore nel Rimini, nel Ravenna e nel San Marino, e il 24 aprile, - come riposta la stampa locale - era stato arrestato per lesioni personali aggravate, percosse, minacce, violazione di domicilio e danneggiamento nei confronti della sua ex ragazza. Dopo qualche mese, scarcerato, era stato collocato ai domiciliari, al termine delle indagini coordinate dal sostituto procuratore Luca Bertuzzi. A Natale, però, dopo una litigata con l'attuale compagna, il 44enne hato iled è uscito di casa in violazione della misura domiciliare. I carabinieri l'hanno quindi rintracciato dopo qualche ora a casa del padre, arrestandolo per evasione.