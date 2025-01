Ilnapolista.it - Spinazzola: «Con Conte lavoriamo ogni giorno in modo maniacale»

L’esterno del Napoli, Leonardo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti in sala stampa dopo la vittoria contro la Fiorentinain conferenza«Volevamo mandare un forte abbraccio alla famiglia del piccolo Daniele, che ci mancherà da morire e ci guarda da lassù: ci ha dato tanti insegnamenti».Questa partita cambia le tue prospettive?«Quando uno non gioca non può essere felice, oggi lo sono poi è normale che ci sono cose che possono cambiare da un momento all’altro: io lavoro tutti i giorni e sono sempre pronto con la testa sul Napoli. Poi vedremo».Napoli primo in classifica te lo saresti aspettato? «Sì,veramente tantissimo e con il misterlo facciamo in maniera. Mi aspettavo tutto questo, siamo veramente forti ed il lavoro alle spalle è tanto».