Toscana Aeroporti ecco le nuove rotte per l’estate 2025

Toscana Aeroporti si prepara all’estate 2025 con un’espansione significativa dell’offerta: saranno oltre 8 milioni i posti disponibili. I due scali principali, Firenze e Pisa, collegheranno la Toscana con 96 destinazioni, di cui 10 nuove.Firenze, aeroporto Amerigo Vespucci, tutte le novità:Tra le novità e i potenziamenti:nuove rotte: Nizza (Air Corsica), Alghero (Volotea), Bruxelles (Vueling), Belgrado (Air Serbia);Potenziamenti: Parigi, Londra, Copenaghen, Monaco, Francoforte.Pisa, aeroporto Galileo Galilei tra nuove rotte e grandi ritorni: Tra le novità:nuove rotte: Sofia, Amman (Ryanair), Varsavia, Katowice (WizzAir), Londra Southend (easyJet);Ritorni: Barcellona (easyJet), Dubai (flydubai).Isola d’Elba introduce il collegamento con Pisa, Firenze e non solo: Prima stagione estiva sotto gestione Toscana Aeroporti, che partirà dal 15 Aprile con l’attivazione di Small Fly Airlines (che sostituisce Silver Air), il quale metterà a disposizione un King Air da 8 posti. Leggi su Corrieretoscano.it FIRENZE –si prepara alcon un’espansione significativa dell’offerta: saranno oltre 8 milioni i posti disponibili. I due scali principali, Firenze e Pisa, collegheranno lacon 96 destinazioni, di cui 10.Firenze, aeroporto Amerigo Vespucci, tutte le novità:Tra le novità e i potenziamenti:: Nizza (Air Corsica), Alghero (Volotea), Bruxelles (Vueling), Belgrado (Air Serbia);Potenziamenti: Parigi, Londra, Copenaghen, Monaco, Francoforte.Pisa, aeroporto Galileo Galilei trae grandi ritorni: Tra le novità:: Sofia, Amman (Ryanair), Varsavia, Katowice (WizzAir), Londra Southend (easyJet);Ritorni: Barcellona (easyJet), Dubai (flydubai).Isola d’Elba introduce il collegamento con Pisa, Firenze e non solo: Prima stagione estiva sotto gestione, che partirà dal 15 Aprile con l’attivazione di Small Fly Airlines (che sostituisce Silver Air), il quale metterà a disposizione un King Air da 8 posti.

