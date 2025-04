Summit Imec a Trieste L’annuncio di Tajani da New Delhi

Trieste si prepara a ospitare, nella seconda metà dell’anno, un vertice multilaterale destinato a consolidare il ruolo dell’Italia nell’Indo-Mediterranean Economic Corridor — il nuovo corridoio economico, infrastrutturale, geopolitico ormai noto anche come “Via del Cotone” e sotto l’acronimo Imec. L’iniziativa, annunciata dal ministro degli Esteri Antonio Tajani durante il business forum tra Italia e a India di New Delhi, coinvolgerà i ministri degli Esteri dei Paesi partner lungo l’asse India-Medio Oriente-Europa: innanzitutto ci saranno i firmatari di Imec, ma è possibile che siano invitati anche osservatori comunque interessati al Corridoio. Il Summit si svolgerà proprio nel capoluogo giuliano, già individuato come terminale strategico dal governo italiano e da diverse analisi statunitensi. Formiche.net - Summit Imec a Trieste. L’annuncio di Tajani da New Delhi Leggi su Formiche.net si prepara a ospitare, nella seconda metà dell’anno, un vertice multilaterale destinato a consolidare il ruolo dell’Italia nell’Indo-Mediterranean Economic Corridor — il nuovo corridoio economico, infrastrutturale, geopolitico ormai noto anche come “Via del Cotone” e sotto l’acronimo. L’iniziativa, annunciata dal ministro degli Esteri Antoniodurante il business forum tra Italia e a India di New, coinvolgerà i ministri degli Esteri dei Paesi partner lungo l’asse India-Medio Oriente-Europa: innanzitutto ci saranno i firmatari di, ma è possibile che siano invitati anche osservatori comunque interessati al Corridoio. Ilsi svolgerà proprio nel capoluogo giuliano, già individuato come terminale strategico dal governo italiano e da diverse analisi statunitensi.

