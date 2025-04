Ne vedremo delle belle | le anticipazioni della quarta e ultima puntata

vedremo delle belle: le anticipazioni della quarta puntata, 12 aprileQuesta sera, sabato 12 aprile 2025, su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di Ne vedremo delle belle, il nuovo talent show pensato per il sabato sera di Rai 1, con la conduzione di Carlo Conti, e in onda per cinque puntate in prima serata. Dieci primedonne dello spettacolo pronte a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa. Ecco le anticipazioni di stasera.anticipazioni e castPrendi dieci primedonne dello spettacolo, mettile insieme a gareggiare in un varietà televisivo a suon di canto, ballo, interviste e sfide a sorpresa: il risultato promette scintille. Ma chi sono le dieci showgirl del cast di Ne vedremo delle belle? Si tratta di Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe.

