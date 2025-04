Lettera43.it - Salone del Mobile, l’incubo delle code e l’accesso che diventa un lusso

A Milano «c’è il». È un mantra: «Non si trova un taxi. Per forza, c’è il»; «non sono riuscito a prenotare un ristorante. eh sì, quando c’è ilè praticamente impossibile». Alcune fiere hanno la particolarità di spogliarsi della loro corporeità commerciale per trasfigurarsi in?concetti metafisici: il Mipel«la Pelle», il Mido «gli Occhiali», le sfilate sono per tutti «la Moda». Il, la Pelle, gli Occhiali, la Moda trasformano la città in un campo?semantico, ne fanno una categoria ontologica: Milano si fa metafora,uno showroom diffuso che, già nel 2000, gli artisti Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen anticiparono installando in piazzale Cadorna quel gigantesco ago con il suo filo colorato che passa dalla cruna formando un nodo, un omaggio agli stilisti nella capitale del Made in Italy.