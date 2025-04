Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-04-2025 ore 17:25

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio dellasulla Cassia Veientana a causa di un incidente avvenuto in precedenza permangono code a partire da via di Prato della Corte fino a Castel de' ceveri verso Viterbo Attenzione anche sulla Pontina dove sempre per incidente ci sono incolonnamenti a partire da Castelno fino a via Monte d'Oro in direzione di Latina Passiamo al trasporto ferroviario proseguono anche questo weekend i lavori di potenziamento infrastrutturale per la realizzazione della nuova fermata di Pigneto previste modifiche di servizio per alcuni treni delle linee regionali OrteFiumicinoViterbo ePisa con variazioni cancelni e limitazioni di percorso per i treni della linea OrteFiumicino è garantito il servizio sostitutivo con la metropolitana tra le stazioni diTiburtina eOstiense da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi nellahttps://storage.