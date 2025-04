Moto3 Ryusei Yamanaka stampa la pole a Lusail su Kelso e Rueda 4 Rossi 9 Pini e 10 Carraro

Ryusei Yamanaka ha centrato la pole position del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di Lusail abbiamo vissuto una qualifica davvero serrata con i piloti che hanno battagliato sul filo dei millesimi, sfruttando parecchio la tattica ed i giochi di scia, visto il lunghissimo rettilineo del traguardo nel quale si poteva fare la differenza.Si pensava ad un derby spagnolo per la partenza al palo e invece è il nipponico del team KTM MT a svettare con il tempo di 2:02.638 con appena 41 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel Kelso (KTM MTA) mentre completa la prima fila lo spagnolo José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) a 276. Il nostro Riccardo Rossi (Honda Snipers) apre la seconda fila con il quarto tempo a 3 decimi esatti dalla vetta, quindi è quinto lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 362 millesimi, davanti al connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 471. Oasport.it - Moto3, Ryusei Yamanaka stampa la pole a Lusail su Kelso e Rueda. 4° Rossi, 9° Pini e 10° Carraro Leggi su Oasport.it Uno scatenatoha centrato laposition del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di2025. Sul tracciato diabbiamo vissuto una qualifica davvero serrata con i piloti che hanno battagliato sul filo dei millesimi, sfruttando parecchio la tattica ed i giochi di scia, visto il lunghissimo rettilineo del traguardo nel quale si poteva fare la differenza.Si pensava ad un derby spagnolo per la partenza al palo e invece è il nipponico del team KTM MT a svettare con il tempo di 2:02.638 con appena 41 millesimi di vantaggio sull’australiano Joel(KTM MTA) mentre completa la prima fila lo spagnolo José Antonio(Red Bull KTM Ajo) a 276. Il nostro Riccardo(Honda Snipers) apre la seconda fila con il quarto tempo a 3 decimi esatti dalla vetta, quindi è quinto lo spagnolo Angel Piqueras (Honda Leopard) a 362 millesimi, davanti al connazionale Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo) a 471.

Potrebbe interessarti anche:

Moto3 - Ryusei Yamanaka davanti a tutti nelle FP1 in Thailandia - quattro italiani tra i primi 8!

Riparte il Motomondiale e nella prima sessione di prove libere di Moto3 del Gran Premio di Thailandia a Buriram a primeggiare è il giapponese Ryusei Yamanaka con il crono di 1:40.851. Una sessione ...

LIVE Moto3 - GP Thailandia 2025 in DIRETTA : Rueda al comando su Munoz che rovina la gara di Lunetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 giri: Munoz è l’unico che tiene il passo di Rueda e lo passa! -9 giri: attenzione! Cade anche Yamanaka. Ora Rueda prova a scappare con 343 millesimi su ...

Moto3 - Matteo Bertelle salta il GP del Qatar. Doppia frattura per il pilota italiano

Brutta notizia per l’Italia in vista del prossimo GP del Qatar di Moto3. Uno dei principali protagonisti di questo avvio di stagione, Matteo Bertelle, sarà costretto a saltare l’imminente weekend di ...

In Malesia Alonso vince in volata nella Moto3. Moto3 | Gp Thailandia Prove Libere 1: Yamanaka al Top, Bertelle terzo precede Lunetta. Moto3 | GP Qatar – Sintesi Qualifiche: Yamanaka, primo nipponico in pole position in Moto3. Moto3 | GP India, qualifiche: Masia primo poleman dell'India, Bertelle in prima fila. In Moto3 a Barcellona vince ancora Alonso. Moto3, Ryusei Yamanaka stampa la pole a Lusail su Kelso e Rueda. 4° Rossi, 9° Pini e 10° Carraro. Ne parlano su altre fonti

(A riportarlo è oasport.it:) Moto3, Ryusei Yamanaka stampa la pole a Lusail su Kelso e Rueda. 4° Rossi, 9° Pini e 10° Carraro - Uno scatenato Ryusei Yamanaka ha centrato la pole position del Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2025. Sul tracciato di ...

(Stando a quanto scrive gpone.com:) Moto3, Munoz la spunta su Yamanaka e Rueda nelle FP1 in Qatar, 4° Pini - Moto3: Lo spagnolo svetta nel primo turno di prove con 15 millesimi di vantaggio sul giapponese e un decimo sul leader del campionato, ostacolato dalla bandiera gialla provocata dalla caduta di Cruces ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Moto3 | Gp Thailandia Prove Libere 1: Yamanaka al Top, Bertelle terzo precede Lunetta - Moto3 GP Thailandia Prove Libere 1 – Ryusei Yamanaka è stato il più veloce della prima sessione di prove libere del Gran Premio della Thailandia classe Moto3, teatro della gara inaugurale del ...