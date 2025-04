Zappa | Inter fortissima Cagliari avrà il coltello tra i denti!

Inter e Cagliari, in programma alle ore 18 allo Stadio San Siro.LE DICHIARAZIONI – Gabriele Zappa si è espresso alle frequenze di Sky Sport nel pre-partita di Inter–Cagliari. Il calciatore italiano ha sottolineato quello che dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra contro i nerazzurri: «Ci sarà da soffrire perché sono una squadra fortissima, ma siamo pronti a metterci il coltello tra i denti per dare il massimo. Io sto bene, la squadra ha fatto dei buoni risultati nelle ultime due partite. Non vedo l’ora di ‘portare la nave in salvo’».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Zappa: «Inter fortissima. Inter-news.it - Zappa: «Inter fortissima. Cagliari avrà il coltello tra i denti!» Leggi su Inter-news.it Gabriele ha così parlato prima del fischio d’inizio della sfida di Serie A tra, in programma alle ore 18 allo Stadio San Siro.LE DICHIARAZIONI – Gabrielesi è espresso alle frequenze di Sky Sport nel pre-partita di. Il calciatore italiano ha sottolineato quello che dovrà essere l’atteggiamento della sua squadra contro i nerazzurri: «Ci sarà da soffrire perché sono una squadra, ma siamo pronti a metterci iltra iper dare il massimo. Io sto bene, la squadra ha fatto dei buoni risultati nelle ultime due partite. Non vedo l’ora di ‘portare la nave in salvo’».-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (: «

Potrebbe interessarti anche:

Graziani : «Inter arrabbiata? Vuole prendersi rivincita!»

L’Inter giocherà oggi contro il Milan un derby che dire sia decisivo è diminutivo. Ciccio Graziani su Sport Mediaset ricorda l’importanza del match. IMPORTANTE! – L’Inter è pronta al terzo derby ...

Palmeri la spara : «Conte-Napoli? Successo l’impensabile!» Inter 2.0?

Tancredi Palmeri spara la bomba su Conte e il suo futuro al Napoli. Potrebbe lasciare come già successo all’Inter nell’estate del 2021. IPOTESI ADDIO – Tancredi Palmeri si pronuncia così dalle ...

Inter - ci sono due problemi più grandi di Acerbi : non aver letto la questione e non trovare un rimedio

Francesco Acerbi rappresenta un tema centrale per questa Inter e non potrebbe essere altrimenti, visto che a marzo scorso i nerazzurri gli hanno...

Cagliari, Zappa: “Inter fortissima, ci sarà da soffrire ma siamo pronti”. Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: Zappa e Coman dal 1'. Cagliari, Zappa in conferenza: "L'Inter è il mio passato ma non ci penso più. Per me è la più forte del campionato". Cagliari Inter intervista Gabriele Zappa. Pazzo Milan a Cagliari: Zappa, ex Inter, lo condanna al 3-3. Non basta la doppietta di Leao. Cagliari, Zappa salta il rendez-vous con Ranieri: l’esterno out a Roma. Ne parlano su altre fonti

(In base a quanto diffuso da calciocasteddu.it:) Inter-Cagliari, formazioni ufficiali: Zappa e Coman dal 1' - FORMAZIONI UFFICIALI INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto, Zalewski, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco, Lautaro, Arnautovic. CAGLIARI (4-4-2): Caprile, Zappa, Mina, Palomino, ...

(Come riferisce unionesarda.it:) Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: sorpresa Coman, fuori Luperto - Né Nicolas Viola, né Gianluca Gaetano. A supporto di Roberto Piccoli, nel Cagliari che affronta l’Inter capolista, c’è Florinel Coman. L’attaccante rumeno, rinforzo del mercato invernale, è la scelta ...

(Come indicato da gazzetta.it:) LIVE Alle 18 Inter-Cagliari: turnover per Inzaghi, Nicola conferma Viola - I nerazzurri provano a salire momentaneamente a +6 sul Napoli in vetta alla classifica. I sardi vanno a caccia di punti salvezza ...