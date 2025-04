Caivano uomo si lancia da un ponte | si forma una catena umana per salvargli la vita

Caivano, un uomo si è lanciato da un ponte nei Regi Lagni ma è stato salvato dai soccorritori. Per miracolo, non è grave. A Caivano, in provincia di Napoli, un uomo si è lanciato da un ponte al confine con Marcianise (provincia di Caserta), finendo nel canale dei Regi Lagni. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri e altre forze dell’ordine locali. L’uomo è stato ritrovato circa 400 metri più a valle e salvato grazie a una catena umana formata dai soccorritori. Il 118 è intervenuto per prestare le prime cure; le condizioni dell’uomo, per fortuna, non sono gravi.L'articolo Caivano, uomo si lancia da un ponte: si forma una catena umana per salvargli la vita proviene da Dayitalianews. Dayitalianews.com - Caivano, uomo si lancia da un ponte: si forma una catena umana per salvargli la vita Leggi su Dayitalianews.com , unsi èto da unnei Regi Lagni ma è stato salvato dai soccorritori. Per miracolo, non è grave. A, in provincia di Napoli, unsi èto da unal confine con Marcianise (provincia di Caserta), finendo nel canale dei Regi Lagni. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri e altre forze dell’ordine locali. L’è stato ritrovato circa 400 metri più a valle e salvato grazie a unata dai soccorritori. Il 118 è intervenuto per prestare le prime cure; le condizioni dell’, per fortuna, non sono gravi.L'articolosida un: siunaperlaproviene da Dayitalianews.

Potrebbe interessarti anche:

Allarme diossina dopo l'incendio a Caivano - nube tossica e scuole chiuse : quali sono i rischi per l'uomo

Attività all’aperto sospese e scuole chiuse per l’allarme diossina: cresce la preoccupazione dopo l’incendio in una fabbrica di solventi di Caivano

Tragedia a Caivano : Uomo si toglie la vita dopo essere stato notificato dello sfratto esecutivo

Un giovane di 31 anni si toglie la vita dopo aver ricevuto la notifica dello sfratto esecutivo: il tragico gesto a Caivano, nell’indifferenza delle difficoltà economiche e sociali. Un tragico ...

La curva chiama Italiano : “Il pubblico è il 12° uomo in campo - che piacere la gente così felice”

Bologna, 1 febbraio 2025 – La curva che lo chiama a gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzo Italiano che guida il suo Bologna ad un altro ...

Caivano, uomo si lancia dal ponte: catena umana per salvargli la vita. Caivano, uomo tenta il suicidio: si getta dal ponte, salvato da un passante. Caivano, si lancia dal ponte e finisce nei Regi Lagni: salvato dai soccorritori. VIDEO | "Siate sempre delle sentinelle del fare": è il messaggio che Carfora, preside di Caivano, lancia ai ragazzi. Caivano, il dramma di Ciro: offre il caffè all’ufficiale giudiziario prima del suicidio. Caivano, s'impicca dopo la notifica dello sfratto: ha offerto un caffè all’ufficiale poi il suicidio. Ne parlano su altre fonti

() Caivano, uomo si lancia dal ponte: catena umana per salvargli la vita - A Caivano, un uomo si è lanciato da un ponte nei Regi Lagni ma è stato salvato dai soccorritori. Non è grave.

(Come indicato da ansa.it:) Uomo si getta da un ponte a Caivano e finisce in canale, salvato - A Caivano, un uomo si è lanciato da un ponte al confine con Marcianise, finendo nel canale dei Regi Lagni. Dopo la segnalazione di alcuni passanti, sono intervenuti i carabinieri e altre forze dell'or ...

(Risulta da fonti di napolitoday.it che:) Uomo tenta suicidio lanciandosi nei Regi Lagni: salvato da un passante - L'uomo stava per annegare dopo il tuffo da una considerevole altezza, in suo soccorso tre giovani, uno di loro si è tuffato in acqua per portarlo in salvo ...