Volley femminile le nuove convocazioni di Julio Velasco | proseguono i collegiali dell’Italia

La Nazionale Italiana di volley femminile prosegue il proprio lavoro e sarà impegnata nel secondo collegiale della stagione, che si svolgerà al Centro Pavesi di Milano da lunedì 14 a venerdì 18 aprile. Dopo la prima settimana di attività appena conclusa, il CT Julio Velasco ha convocato quattordici giocatrici, tra cui non sono presenti le big perché ancora impegnata nell'attività agonistica con i rispettivi club (Milano e Conegliano si contenderanno lo scudetto, Scandicci è in attesa della Final Four di Champions League).Queste le giocatrici convocate dal Guru per l'impegno dei prossimi giorni nel capoluogo lombardo: Anna Adelusi, Martina Armini, Jennifer Boldini, Carlotta Cambi, Alice Degradi, Gaia Giovannini, Anna Gray, Adhuoljok John Majak Malual, Ilenia Moro, Matilde Munarini, Stella Nervini, Loveth Omoruyi, Rebecca Piva, Benedetta Sartori.

