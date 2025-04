Per 70% degli uomini l' aborto non è un tema solo delle donne

Secondo un'indagine Eurispes, il 70,2% degli uomini ritiene che l'interruzione volontaria di gravidanza non sia una questione che riguarda esclusivamente le donne

Per 70% degli uomini l'aborto non è un tema solo delle donne. Generazione Z: il progresso si veste di rosa. «Io, catapultato negli anni '70 tra picchetti pro aborto e "streghe"». Gli anni 70, un decennio di svolta per le italiane. Sì, l'orologio biologico riguarda anche gli uomini. Se il futuro papà è over 50 può aumentare il rischio di complicanze in gravidanza. Sette uomini da Vespa per parlare di aborto. Scatta il richiamo Rai. Ne parlano su altre fonti

(Stando a quanto scrive ilgiornale.it:) Per 70% degli uomini l'aborto non è un tema solo delle donne - Secondo un'indagine Eurispes, il 70,2% degli uomini ritiene che l'interruzione volontaria di gravidanza non sia una questione che riguarda esclusivamente le donne ...

(Secondo quanto riportato da lagazzettadelmezzogiorno.it:) Aborto - Storace: «Dal '78 non sono nati 4 milioni di bimbi» - Dal 1978 al 2004 i bambini nati in Italia sono stati 14 milioni e mezzo ma, per aborto, non ne sono venuti alla ... ma le donne e gli uomini, nè laici nè cattolici, tanto più cattolici, si ...

(Come riportato da msn.com:) Aborto, a "Porta a Porta" gli invitati di Vespa sono tutti uomini. È polemica: «Sembra una puntata di Bojack Horseman» - Il conduttore Bruno Vespa è circondato da cinque ospiti, tutti uomini ... aspetti che non sono coperti e non hanno alcun legame con il Pnrr, come ad esempio la legge sull'aborto», ha riferito ...