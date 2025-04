Omicidio Resinovich il marito indagato | Sono tranquillo

marito della vittima, ha detto di non essere preoccupato dopo la riapertura delle indagini sulla morte della moglie, in cui il suo nome risulta ora iscritto nel registro degli indagatiL'articolo Omicidio Resinovich, il marito indagato: “Sono tranquillo” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Omicidio Resinovich, il marito indagato: “Sono tranquillo” Leggi su Ildifforme.it Sebastiano Visintin, ildella vittima, ha detto di non essere preoccupato dopo la riapertura delle indagini sulla morte della moglie, in cui il suo nome risulta ora iscritto nel registro degli indagatiL'articolo, il: “” proviene da Il Difforme.

Caso Resinovich - svolta nelle indagini : il marito Sebastiano Visintin indagato per omicidio

Trieste – Dopo oltre tre anni di interrogativi, perizie e ipotesi spesso contraddittorie, il caso di Liliana Resinovich si arricchisce di un nuovo, clamoroso capitolo. Sebastiano Visintin, marito ...

Sebastiano Visintin - indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich - è in Austria : «Sono tranquillo - farò un giro del lago in bici»

Si dice «tranquillo» Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich iscritto ieri nel registro degli indagati in merito all'omicidio di sua moglie. Raggiunto...

Omicidio Liliana Resinovich - il fratello e Claudio Sterpin accusano Sebastiano Visintin : "Pensava ai soldi"

Sergio Resinovich e Claudio Sterpin puntano il dito contro il marito di Liliana. Il movente, secondo loro, sarebbe economico. La Procura riapre il caso

