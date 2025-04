Super Mario Bros – Il film | tutto quello che c’è da sapere

Super Mario Bros – Il film: trama, cast e streamingQuesta sera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Super Mario Bros – Il film, film d’animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel Regno delle Nevi, Bowser, il terribile e gigantesco re dei Koopa, prende d’assalto il castello dei Pinguotti, attaccandolo con la sua gigantesca fortezza volante. La coraggiosa difesa guidata dal re dei Pinguotti è inutile, e Bowser ottiene quello per cui era arrivato: la Super stella, un potenziamento in grado di conferire l’invincibilità. Intanto, a Brooklyn, vivono i fratelli Mario e Luigi, inseparabili fin dall’infanzia. Mario è piccolo di statura, ma impavido e determinato, al contrario di suo fratello Luigi, che Mario ha sempre difeso dai bulli. Tpi.it - Super Mario Bros – Il film: tutto quello che c’è da sapere Leggi su Tpi.it – Il: trama, cast e streamingQuesta sera, sabato 12 aprile 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda– Ild’animazione del 2023 diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, distribuito da Universal Pictures. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaNel Regno delle Nevi, Bowser, il terribile e gigantesco re dei Koopa, prende d’assalto il castello dei Pinguotti, attaccandolo con la sua gigantesca fortezza volante. La coraggiosa difesa guidata dal re dei Pinguotti è inutile, e Bowser ottieneper cui era arrivato: lastella, un potenziamento in grado di conferire l’invincibilità. Intanto, a Brooklyn, vivono i fratellie Luigi, inseparabili fin dall’infanzia.è piccolo di statura, ma impavido e determinato, al contrario di suo fratello Luigi, cheha sempre difeso dai bulli.

Potrebbe interessarti anche:

Festival di Cannes 2025 - Elodie sul red carpet - Mario Mortone in concorso e gli altri film in gara

La 78esima edizione del festival più patinato d’Europa, in programma dal 13 al 24 maggio 2025, si apre con un pizzico d’Italia e una dose di Elodie. Fuori di Mario Martone, unico titolo tricolore in ...

Musica : il produttore Mario Conte firma la colonna sonora originale del film “The Opera!”

È una immersione senza soluzione di continuità, un viaggio tra la musica classica, l’opera e la musica elettronica più rarefatta, la colonna sonora originale firmata dal musicista, produttore e ...

Corto e a Capo - parte l'XXI Edizione del Mario Puzo Film Festival

Riparte con grande entusiasmo l’undicesima edizione del Mario Puzo Film Festival / Corto e a Capo, un appuntamento ormai consolidato nel panorama cinematografico italiano. L’obiettivo del festival, ...

Super Mario Bros è il nuovo campo di prova per l’intelligenza artificiale. Super Mario Bros, il film è in arrivo su Netflix, riscoprite la nostra recensione e il trailer. Nintendo Switch OLED bianca + Super Mario Bros. Wonder, super prezzo!. Super Mario, in origine il personaggio aveva un nome completamente diverso… e non italiano!. Niente da fare, ormai è dimostrato, Super Mario Bros è matematicamente impossibile da risolvere. Super Mario Bros 2: scopriamo insieme la data di uscita del sequel animato!. Ne parlano su altre fonti