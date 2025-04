Oasport.it - LIVE Civitanova-Perugia, Superlega volley 2025 in DIRETTA: gara-2 che promette scintille

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.52: I Block Devils dovrebbero scendere in campo con lo stesso sestetto vincente di sabato scorso: Giannelli in regia opposto a Ben Tara, Loser e Solè al centro, Plotnytskyi e Semeniuk in banda, Colaci libero.17.49:arriva a questo appuntamento forte dell’1-0 nella serie, che si gioca al meglio delle cinque partite. Gli uomini di Lorenzetti (imbattuti finora nei playoff) hanno sfruttato una settimana di lavoro completa per affinare la condizione fisica e curare ogni dettaglio tecnico e tattico.17.46: Si gioca all’Eurosuole Forum, fortino marchigiano dove i padroni di casa non hanno mai perso nel girone di ritorno della regular season. Hanno perso invece nei Playoff: contro Milano in1 dei quarti.17.43: La Lube è pronta a tornare sul taraflex di casa per2 della semifinale scudetto contro la Sir Susa Vim, con l’obiettivo di pareggiare la serie dopo il netto 0-3 incassato al PalaBarton nella prima sfida.