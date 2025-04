Il Treviso batte di misura il Montecchio Maggiore Gioè decide la partita

Treviso - Montecchio Maggiore 1-0Rete: Gioè 54?Treviso: Mangiaracina, Videkon, Farabegoli, Maset, Cucciniello (53? Grosu), Nunes (Gioè 45?), Viero (74? Borghesan), Brigati (73? Sbampato), Beltrame, Aliu, Posocco (60? Buratto). All. Parlato. Montecchio Maggiore: Zecchin, Bianchi. Europa.today.it - Il Treviso batte di misura il Montecchio Maggiore, Gioè decide la partita Leggi su Europa.today.it 1-0Rete:54?: Mangiaracina, Videkon, Farabegoli, Maset, Cucciniello (53? Grosu), Nunes (45?), Viero (74? Borghesan), Brigati (73? Sbampato), Beltrame, Aliu, Posocco (60? Buratto). All. Parlato.: Zecchin, Bianchi.

Potrebbe interessarti anche:

Il dottor Giacomo Ceron nuovo direttore della Medicina legale di Treviso

L’Unità operativa complessa di Medicina Legale dell’Ulss 2, a partire da sabato 1° febbraio, sarà diretta dal dottor Giacomo Ceron. Veneziano d'origine, il dottor Ceron è nato a Dolo, ha 47 anni, e ...

Treviso - l'imprenditore Lino Rosada si toglie la vita dopo l’annullamento di un maxi ordine Usa

L’ annullamento di un grosso ordine da una multinazionale Usa ha spinto al suicidio un imprenditore del Trevigiano di 57 anni, di cui oggi si celebrano i funerali a Sacile . Lino Rosada , questo il ...

Il Treviso spreca l'occasione e non va oltre il pareggio con il Chions terzultimo

Tremenda occasione sprecata per il Treviso che non va oltre l'1-1 con il Chions terzultimo e non approfitta del medesimo risultato ottenuto dalle Dolomiti Bellunesi per accorciare sulla ...

Il Treviso batte di misura il Montecchio Maggiore, Gioè decide la partita. Il Treviso batte di misura il Montecchio Maggiore, Gioè decide la partita. Vittoria di misura: l’Adriese batte il Portogruaro. Ne parlano su altre fonti

(Secondo quanto riportato da trevisotoday.it:) Il Treviso anticipa alle 15 di sabato la partita con il Montecchio Maggiore - Dopo il deludente pareggio con il Chions, con tanto di confronto tra la squadra e una parte della tifoseria delusa per il risultato, il Treviso torna al Tenni per affrontare un'altra squadra in zona ...

() Treviso e la capolista Dolomiti vincono in trasferta: il distacco tra le due rivali resta di 4 punti - La Dolomiti Bellunesi sul campo del Montecchio Maggiore per 3-1 (reti di Olonisakin, Dias e Diallo), mentre il Treviso su quello del Caravaggio per 2-1. Di Aliu al 4' la rete che ha sbloccato la ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Calcio Serie D. Treviso battuto 2-0 dal Montecchio al Tenni: primo ko di Perticone. Domenica prossima il playoff con il Bassano - TREVISO – Al Tenni il campionato del Treviso, in attesa dei playoff di serie D che scattano domenica prossima contro il Bassano sempre in casa, termina con la prima sconfitta dell'era Perticone.