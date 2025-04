Giovane madre muore a 40 anni comunità in lutto

madre di due figli. Un lutto che ha colpito duramente la comunità, che la conosceva e stimava. I funerali della donna sono in programma domani alle 16 nella chiesa di San Michele. Casertanews.it - Giovane madre muore a 40 anni, comunità in lutto Leggi su Casertanews.it Una triste notizia ha sconvolto, oggi (12 aprile) la città di Casagiove. Si è spenta Filomena Casella, 40ennedi due figli. Unche ha colpito duramente la, che la conosceva e stimava. I funerali della donna sono in programma domani alle 16 nella chiesa di San Michele.

