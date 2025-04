Strage bus Avellino Castellucci si è costituito in carcere dopo la condanna a sei anni

Si è costituito oggi, sabato 12 aprile, in carcere l'ex amministratore delegato di Aspi Giovanni Castellucci. Ieri, 11 aprile, per Castellucci è arrivata la sentenza dei giudici della Cassazione che, dopo circa quattro ore di Camera di Consiglio, hanno confermato la condanna a sei anni per la Strage sull'A16 Napoli-Canosa, avvenuta il 28 luglio 2013, quando un pullman precipitò dal viadotto dell'Acqualonga nel territorio di Monteforte Irpino, ad Avellino, provocando la morte di 40 persone. Dopo la sentenza della Cassazione che ieri ha reso definitiva la condanna, questa mattina la Procura generale di Napoli ha emesso l'ordine di carcerazione e Castellucci si è costituito in carcere.

