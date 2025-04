Uomo assalta l' ex con un cacciavite davanti a un supermercato | dieci colpi al volto

supermercato Conad, tra corso Lodi e via Polesine, nel Corvetto a Milano. Armato con un cacciavite, un Uomo di 54 anni, un tunisino, si è scagliato contro una donna di 43 anni, italiana. dieci colpi con violenza, molti dei quali al volto. Fino a. Milanotoday.it - Uomo assalta l'ex con un cacciavite davanti a un supermercato: dieci colpi al volto Leggi su Milanotoday.it Il blitz poco dopo le 10 di sabato, fuori da unConad, tra corso Lodi e via Polesine, nel Corvetto a Milano. Armato con un, undi 54 anni, un tunisino, si è scagliato contro una donna di 43 anni, italiana.con violenza, molti dei quali al. Fino a.

Potrebbe interessarti anche:

Como - caos in stazione : uomo con cacciavite blocca i passeggeri in attesa dei treni

Attimi di tensione sabato pomeriggio alla stazione Como Lago delle Ferrovie Nord Milano, dove un 48enne calabrese, domiciliato in provincia di Como e già noto alle forze dell’ordine per reati ...

La curva chiama Italiano : “Il pubblico è il 12° uomo in campo - che piacere la gente così felice”

Bologna, 1 febbraio 2025 – La curva che lo chiama a gran voce, un altro pallone “regalato” a fine partita ai tifosi e altri tre punti per Vincenzo Italiano che guida il suo Bologna ad un altro ...

Recuperato il corpo senza vita di un uomo nelle acque del fiume Rubicone : era a 50 metri dalla sua casa

E' stato recuperato nella mattinata di oggi, giovedì, intorno alle 12, il corpo senza vita di un uomo di circa 70 anni nelle acque del fiume Rubicone, nella frazione di Capanni, a Savignano sul ...

Uomo assalta l'ex con un cacciavite davanti a un supermercato: dieci colpi al volto. Uomo assalta l'ex con un cacciavite davanti a un supermercato: dieci colpi al volto. Aggredisce l’ex al supermercato con un cacciavite e la ferisce a un occhio: donna grave in ospedale. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su milanotoday.it:) Uomo assalta l'ex con un cacciavite davanti a un supermercato: dieci colpi al volto - Il blitz poco dopo le 10 di sabato, fuori da un supermercato Conad, tra corso Lodi e via Polesine, nel Corvetto a Milano. Armato con un cacciavite, un uomo di 54 anni, un tunisino, si è scagliato cont ...

(Da quanto emerge da ilfattoquotidiano.it:) Milano, colpisce l’ex compagna al volto con un cacciavite: arrestato 54enne - L’ha colpita con un cacciavite in testa, vicino a un occhio. Almeno dieci volte. È l’aggressione che si è consumata a Milano in corso Lodi, all’angolo con via Polesine, ai danni di una donna. L’autore ...

() Con un cacciavite ferisce gravemente la ex convivente a Milano - Ha colpito con un cacciavite in testa, vicino a un occhio, l'ex convivente che era al supermercato con un'amica ed è stato bloccato da una pattuglia della Polizia locale in corso Lodi, all'angolo con ...