Corteo pro Pal a Milanoscritta ' spara a Giorgia' su vetrina

spara a Giorgia" è la scritta comparsa sulla vetrina di una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio del Corteo pro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una scritta "No riarmo". Infranta anche la vetrina del Carrefour di via Alserio. Quotidiano.net - Corteo pro Pal a Milano,scritta 'spara a Giorgia' su vetrina Leggi su Quotidiano.net " è la scritta comparsa sulladi una filiale di banco Bpm in piazzale Lagosta al passaggio delpro Palestina in corso a Milano al quale partecipano oltre 10mila attivisti. Pochi metri più avanti è stata poi danneggiata anche la filiale di Banco Desio in via Traù, dove è stata bruciata una telecamera e fatta una scritta "No riarmo". Infranta anche ladel Carrefour di via Alserio.

