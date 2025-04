Zalewski a Dazn | Mi sento benissimo ho la fiducia di tutti! Vittorie come quella col Bayern ti fanno sentire meno la stanchezza

Zalewski, ha voluto dire la sua poco prima del calcio d'inizio del match contro il Cagliari in campionatoIntervenuto ai microfoni di Dazn nel prepartita di Inter Cagliari, l'esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha presentato così la sfida del 32° turno del campionato di Serie A.DOPO IL PARI COL PARMA, LA VITTORIA CONTRO IL Bayern. QUANTO SLANCIO CI HA DATO PER IL FINALE DI STAGIONE? – «Sì, sicuramente. Sono partite che aiutato soprattutto a livello mentale, senti sicuramente meno la stanchezza quando vinci questo tipo di partite. Però l'obiettivo dell'Inter è vincere tutte le partite della stagione su quelle possibili e oggi è una di quelle».L'OPPORTUNITA' DI OGGI DA TITOLARE – «Sì, mi sento benissimo, sento la fiducia dell'allenatore, dei miei compagni e dei tifosi soprattutto.

