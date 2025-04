I cosmetici hanno una scadenza? E quanto dura una crema aperta?

crema viso ha una scadenza? E dove si legge? Lo abbiamo chiesto all'Area tecnica di Cosmetica Italia, l'associazione nazionale delle imprese cosmetiche. Le creme e i cosmetici in generale hanno una scadenza? "Nei cosmetici si parla di durata minima. Il regolamento cosmetico dice che sotto i trenta mesi bisogna scrivere, "da usare preferibilmente entro", oppure si trova anche il simbolo della clessidra, che è universale. Questo riguarda sia la sicurezza che la funzionalità. Se il prodotto ha una data minima superiore ai 30 mesi, si fa riferimento alla sigla Pao, Period after opening, rappresentato da un vasetto di crema aperto. La durata è scritta accanto, nel numero dei mesi". Quindi una crema chiusa si può usare anche dopo anni? "Sì. Il problema è quando viene aperta, allora potrebbe inquinarsi, pensiamo solo ai solari.

