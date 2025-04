Inzaghi | Cambi? Bisogna rispettare la natura! Cagliari sfida insidiosa

Inzaghi è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Inter-Cagliari, partita della trentaduesima giornata di campionato. Ecco quanto detto a DAZN prima dell’ingresso in campoAGGREDIRE – Simone Inzaghi ha parlato così prima di Inter-Cagliari: «Sto bene dai, ho un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e cerca di portare in alto il nome dell’Inter. E dobbiamo continuare così da qui alla fine, sappiamo che è difficile ma c’è tanta fiducia. Veniamo dalla partita di martedì intensa, che ci ha dato grande soddisfazione ed è solo il primo round in Champions League. Ora il nostro focus è sul Cagliari, una partita insidiosa, contro una squadra organizzata che sa benissimo quello che deve fare. Dobbiamo essere bravi ad aggredire subito la partita. Abbiamo fatto solo l’allenamento di ieri, ho visto i giocatori che avevano recuperato abbastanza bene. Inter-news.it - Inzaghi: «Cambi? Bisogna rispettare la natura! Cagliari sfida insidiosa» Leggi su Inter-news.it è stato intercettato a San Siro dove tra pochissimo, alle ore 18, andrà in scena Inter-, partita della trentaduesima giornata di campionato. Ecco quanto detto a DAZN prima dell’ingresso in campoAGGREDIRE – Simoneha parlato così prima di Inter-: «Sto bene dai, ho un gruppo di ragazzi che lavora molto bene e cerca di portare in alto il nome dell’Inter. E dobbiamo continuare così da qui alla fine, sappiamo che è difficile ma c’è tanta fiducia. Veniamo dalla partita di martedì intensa, che ci ha dato grande soddisfazione ed è solo il primo round in Champions League. Ora il nostro focus è sul, una partita, contro una squadra organizzata che sa benissimo quello che deve fare. Dobbiamo essere bravi ad aggredire subito la partita. Abbiamo fatto solo l’allenamento di ieri, ho visto i giocatori che avevano recuperato abbastanza bene.

