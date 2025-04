Terza sconfitta di fila per la Reggiana | troppo forte il Pisa che vince 2-0

Reggiana ha perso tre gare di fila, e ora è in zona retrocessione diretta. troppo forte il Pisa, secondo in classifica, con un tondo 2-0 contro i granata che sono decisamente fragili in questa fase. Bellissima la cornice di spettatori, col record stagionale per le gare interne della Reggiana (12.039 spettatori): gran colpo d’occhio dei tifosi Pisani che hanno riempito il settore Nord con bandierine e colori. Il campo: la Reggiana non parte neanche male, con Girma che va due volte al tiro, ma sempre alto e sbilenco anche se da buona posizione. Anche per Sersanti una buona chance da dentro l’area, ma tiro troppo debole e centrale. Il Pisa, invece, non perdona: affonda una volta concretamente e segna con Lind su assist di Moreo (difesa troppo fragile). Sport.quotidiano.net - Terza sconfitta di fila per la Reggiana: troppo forte il Pisa che vince 2-0 Leggi su Sport.quotidiano.net Reggio Emilia, 12 aprile 2025 – Non era mai accaduto in stagione, e proprio nel momento caldo dell’annata è successo: laha perso tre gare di, e ora è in zona retrocessione diretta.il, secondo in classifica, con un tondo 2-0 contro i granata che sono decisamente fragili in questa fase. Bellissima la cornice di spettatori, col record stagionale per le gare interne della(12.039 spettatori): gran colpo d’occhio dei tifosini che hanno riempito il settore Nord con bandierine e colori. Il campo: lanon parte neanche male, con Girma che va due volte al tiro, ma sempre alto e sbilenco anche se da buona posizione. Anche per Sersanti una buona chance da dentro l’area, ma tirodebole e centrale. Il, invece, non perdona: affonda una volta concretamente e segna con Lind su assist di Moreo (difesafragile).

