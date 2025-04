Sudtirol Castori | La classifica brucia ma noi siamo vivi Ritornare a Salerno? Emozionante

Castori, allenatore del Sudtirol: “Martini ha fatto una grande partita, sceglierei ancora lui e Casiraghi a centrocampo. Non mi sono inventato niente, ed anche lui ha giocato bene. Non credo di aver fatto nulla di strano a scegliere loro. Casiraghi gioca da mezzala, come Martini.“Il pallone sembrava uscito, però abbiamo commesso una leggerezza, così come il secondo gol subito da calcio d’angolo. Oggi era difficile metterla in piedi: abbiamo perso, andiamo avanti. La classifica non è positiva, abbiamo perso uno scontro diretto, siamo feriti, però il calcio ti impone di guardare avanti. Un punto in tre partite è un allerta. La squadra ha corso e lottato, siamo vivi. Nelle ultime gare, il campionato si accenderà: l’importante è che ci siamo e che recupereremo“. Anteprima24.it - Sudtirol, Castori: “La classifica brucia ma noi siamo vivi. Ritornare a Salerno? Emozionante” Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: 2 minutiDalla sala stampa dello Stadio Arechi, parla Fabrizio, allenatore del: “Martini ha fatto una grande partita, sceglierei ancora lui e Casiraghi a centrocampo. Non mi sono inventato niente, ed anche lui ha giocato bene. Non credo di aver fatto nulla di strano a scegliere loro. Casiraghi gioca da mezzala, come Martini.“Il pallone sembrava uscito, però abbiamo commesso una leggerezza, così come il secondo gol subito da calcio d’angolo. Oggi era difficile metterla in piedi: abbiamo perso, andiamo avanti. Lanon è positiva, abbiamo perso uno scontro diretto,feriti, però il calcio ti impone di guardare avanti. Un punto in tre partite è un allerta. La squadra ha corso e lottato,. Nelle ultime gare, il campionato si accenderà: l’importante è che cie che recupereremo“.

Potrebbe interessarti anche:

Sudtirol-Cesena - c'è il grande ex Castori. Mignani : "Assorbita la sconfitta con la Juve Stabia - c'è da battagliare"

Alla vigilia di Sudtirol-Cesena ha parlato mister Michele Mignani, squadre in campo sabato 5 aprile alle ore 15 allo Stadio “Druso” di Bolzano, gara valida per la 32esima giornata di serie B. In ...

Cittadella - Pavan alza il muro : «Spero di stare bene fino alla fine. Le squadre di Castori sono rognose - sarà dura contro il Südtirol»

I tre punti di Castellammare di Stabia, l'undicesimo clean sheet della stagione, portano chiara e nitida anche la firma di Nicola Pavan. Il centrale difensivo di Dal Canto, dopo una stagione a ...

Fabrizio Castori prepara il Sudtirol per la sfida contro il Cesena

Dallo scorso dicembre sulla panchina del Sudtirol siede Fabrizio Castori, uno degli allenatori più amati a Cesena, uno che in bianconero ha firmato diverse imprese, l’ultima la salvezza in serie B ...

Castori, sono numeri importanti: dal suo arrivo il Sudtirol è in crescita. E contro Maran…. Südtirol show in trasferta: Cittadella battuto 5-1. SudTirol, Castori: “Gara combattuta ed equilibrata, abbiamo mosso la classifica”. Corriere dell'Alto Adige - Sudtirol, un punto utile contro il Cesena. Ciociaria Oggi - Frosinone, un pareggio conquistato in pieno recupero. Salernitana, Valentini: "Oggi l'arbitro non era in giornata: negati due rigori netti su Cerri. Salvezza? Se ci crede il Cosenza... Cambiare tecnico non avrebbe senso". Ne parlano su altre fonti

(Da una nota di tuttob.com si apprende che:) SudTirol, Castori: “Gara combattuta ed equilibrata, abbiamo mosso la classifica” - Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio casalingo per 1-1 contro il Cesena: "Abbiamo.

(Stando a quanto scrive tuttob.com:) Corriere dell'Alto Adige - Sudtirol, arriva il Cesena. Castori carica la squadra - "Sudtirol, arriva il Cesena. Castori carica la squadra", titola il Corriere dell'Alto Adige. Al 'Druso' (ore 15) i biancorossi vanno a caccia di punti per dimenticare lo stop di Mantova e allontanarsi ...

(Come indicato da tuttomercatoweb.com:) Sudtirol, Castori: "La sconfitta non è un dramma. Annullato un gol che non commento" - L'allenatore del Sudtirol Fabrizio Castori ha analizzato la sconfitta ... Ho preso una squadra che prima era ultima in classifica, e ora guardiamo dove è".