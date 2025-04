Inter-Cagliari Streaming Gratis | dove vedere la Serie A in Diretta Live

Serie A, che ci sta regalando gol e spettacolo. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposte. Stiamo parlando di Inter e Cagliari, che si affronteranno oggi sabato 12 aprile alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. L’andata si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di confermarsi anche di fronte al loro pubblico. I sardi, invece, tenteranno di compiere un’impresa da urlo in un vero e proprio monumento del nostro calcio.L’andamento di Inter e CagliariReduce dalla vittoria per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco, l’Inter vuole confermarsi anche in Serie A per seminare la concorrenza del Napoli. Sololaroma.it - Inter-Cagliari Streaming Gratis: dove vedere la Serie A in Diretta Live Leggi su Sololaroma.it Prosegue senza alcun tipo di sosta la 32° giornata diA, che ci sta regalando gol e spettacolo. Una delle partite in programma in questo turno metterà contrapposte due squadre che stanno vivendo annate diametralmente opposte. Stiamo parlando di, che si affronteranno oggi sabato 12 aprile alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza. L’andata si è conclusa con il risultato di 3-0 in favore dei nerazzurri, desiderosi di confermarsi anche di fronte al loro pubblico. I sardi, invece, tenteranno di compiere un’impresa da urlo in un vero e proprio monumento del nostro calcio.L’andamento diReduce dalla vittoria per 2-1 nell’andata dei quarti di finale di Champions League con il Bayern Monaco, l’vuole confermarsi anche inA per seminare la concorrenza del Napoli.

Potrebbe interessarti anche:

Serie A : dopo il doppio recupero di gloria per l’Inter oggi posticipo

Settimana particolare in Serie A, perché oggi si completa la ventitreesima giornata col posticipo Cagliari-Lazio, ma poi si “torna indietro” al girone d’andata. Questo per via del recupero di ...

Serie A Femminile : Juve Inter si giocherà all’Allianz Stadium

Serie A Femminile: Juve Inter del prossimo 10 maggio si giocherà all’Allianz Stadium e sarà trasmessa in diretta su Raisport Dopo il successo dello scorso ottobre, la Serie A Femminile tornerà ...

Parma-Inter - 31ª giornata Serie A : dove vederla in diretta TV e streaming

Parma-Inter è la trentunesima partita di Serie A per la squadra di Inzaghi: scopri come e dove vederla in diretta TV e live streaming. Si gioca sabato 5 aprile allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma: ...

Inter Cagliari in streaming gratis? Guarda la partita in diretta. LIVE Alle 18 Inter-Cagliari: turnover per Inzaghi, Nicola conferma Viola. Dove vedere Juventus-Cagliari oggi: stasera diretta gratis della partita di Coppa Italia. Diretta Cagliari-Inter: formazioni, dove vederla in tv e live streaming. Partite Serie A in TV, dove vedere Cagliari-Inter e Lazio-Atalanta in diretta e streaming: formazioni ufficiali. Dove vedere Cagliari-Cremonese di Coppa Italia oggi in tv gratis: come guardare Canale 20 anche in streaming. Ne parlano su altre fonti

(Come si legge su fanpage.it:) Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Inter-Cagliari e Juventus-Lecce in diretta e streaming: gli orari - Il programma della Serie A di sabato 12 aprile 2025: alle ore 15 c'è Venezia-Monza e a seguire ci saranno Inter-Cagliari e Juventus-Lecce ...

(Risulta da fonti di informazione.it che:) Inter Cagliari in streaming gratis? Guarda la partita in diretta - Se hai cliccato su questo articolo stai cercando un modo di vedere Inter Cagliari in streaming gratis. Il match è in programma sabato 12 aprile, alle ore 18.00. Le due squadre scendono sul campo dello ...

(Da quanto emerge da msn.com:) Inter-Cagliari: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e streaming, orario e arbitro - L'Inter attende il Cagliari a San Siro per provare a volare anche in campionato. Dopo la frenata contro il Parma e l'impresa nell'andata dei quarti di Champions League con il ...