LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | trionfo di Almeida a Eibar classifica generale al lusitano

DIRETTA LIVE17.48 La classifica dell’ultima tappa del Giro dei Paesi Baschi 2025.1 Almeida João UAE Team Emirates – XRG 3:56:542 MAS Enric Movistar Team 0:003 HEALY Ben EF Education – EasyPost 0:134 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:285 ARANBURU Alex Cofidis 0:586 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 0:587 VELASCO Simone XDS Astana Team 1:198 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 1:199 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 1:1910 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:1917.45 Da sottolineare l’ottimo sprint di Simone Velasco. L’azzurro è il migliore dei corridori presenti nel secondo gruppo e si piazza in settima posizione a 1’19” da Almeida: per l’italiano della XDS – Astana Team dovrebbe arrivare la top-10 nella generale.17.44 Quarto posto per Isaac Del Toro: il messicano si aggiudica la classifica dei giovani. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: trionfo di Almeida a Eibar, classifica generale al lusitano Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.48 Ladell’ultimadeldei.1João UAE Team Emirates – XRG 3:56:542 MAS Enric Movistar Team 0:003 HEALY Ben EF Education – EasyPost 0:134 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 0:285 ARANBURU Alex Cofidis 0:586 JEGAT Jordan Team TotalEnergies 0:587 VELASCO Simone XDS Astana Team 1:198 ONLEY Oscar Team Picnic PostNL 1:199 GROßSCHARTNER Felix UAE Team Emirates – XRG 1:1910 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team 1:1917.45 Da sottolineare l’ottimo sprint di Simone Velasco. L’azzurro è il migliore dei corridori presenti nel secondo gruppo e si piazza in settima posizione a 1’19” da: per l’italiano della XDS – Astana Team dovrebbe arrivare la top-10 nella.17.44 Quarto posto per Isaac Del Toro: il messicano si aggiudica ladei giovani.

