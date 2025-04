Avellino strage del bus con 40 morti | Castellucci si è costituito dopo la condanna a 6 anni

anni Castellucci, ex ad di Aspi, si è costituito dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna a sei anni per la strage del bus di Avellino, avvenuta nel luglio 2013. Sono 40 i passeggeri che morirono a bordo del pullman precipitato dal viadotto dell’Acqualonga, nel Comune di Monteforte Irpino, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lo confermano a LaPresse fonti legali di Castellucci.strage di Avellino, le altre condanneI giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di due imputati. Confermate anche le condanne a nove anni per Gennaro Lametta, proprietario dell’autobus, a quattro anni quella emessa nei confronti della ex dipendente della motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola e quelle nei confronti degli altri dirigenti e dipendenti del Tronco imputati. Lapresse.it - Avellino, strage del bus con 40 morti: Castellucci si è costituito dopo la condanna a 6 anni Leggi su Lapresse.it Giov, ex ad di Aspi, si èla sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato laa seiper ladel bus di, avvenuta nel luglio 2013. Sono 40 i passeggeri che morirono a bordo del pullman precipitato dal viadotto dell’Acqualonga, nel Comune di Monteforte Irpino, sull’autostrada A16 Napoli-Canosa. Lo confermano a LaPresse fonti legali didi, le altre condanneI giudici della quarta sezione penale della Suprema Corte hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di due imputati. Confermate anche le condanne a noveper Gennaro Lametta, proprietario dell’autobus, a quattroquella emessa nei confronti della ex dipendente della motorizzazione civile di Napoli, Antonietta Ceriola e quelle nei confronti degli altri dirigenti e dipendenti del Tronco imputati.

