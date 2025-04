Inter-news.it - Nicola: «Inter ci spingerà a migliorarci. Cagliari deve fare ancora tanto!»

Davidesi è espresso nel pre-partita di, match valido per la trentaduesima giornata di Serie A 2024-2025. Di seguito le sue parole.IL COMMENTO – Davideha così parlato a DAZN prima del fischio d’inizio del match di Serie A tra: «Incontrare un avversario come l’, tra due turni di Champions League, ti spinge a confrontarti a dei livelli importanti. Per noi sarà uno stimolo per, modificando il modo di difenderci senza però rinunciare alla fase offensiva. Attraverso l’operato della società, con il grande lavoro del tecnico della Primavera Fabio Pisicane, già a gennaio avevamo fatto una valutazione sull’aggregare giovani della Primavera in Prima squadra. Ciò sta avvenendo tutt’ora, noi dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo e poi sperimentare se ci sarà qualche nuovo giocatore in grado di poter essere una nuova fonte di successo per il».