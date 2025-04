Giugliano | convocati i comizi elettorali si va al voto il 25 e il 26 maggio

Giugliano viveva momenti di profonda incertezza politicaGiugliano andrà al voto domenica 25 e lunedì 26 maggio in un momento di profonda incertezza politica, dettato dalle dimissioni del sindaco e della maggior parte dei Consiglieri di maggioranza, poi la dichiarazione di sostegno ancora al Sindaco Pirozzi che sembrava aver l'appoggio del Partito Democratico.Poi l'arrivo della commissione di accesso, che aveva fatto temere il peggio, ha fatto raffreddare tutti sul nome del sindaco dimissionario. In seguito è partito un totosindaco che ha messo in campo diversi nomi di presunti candidati alla guida della città della mela annurca.Momenti di contitazione politica hanno fatto venir fuori nomi di probabili candidati a sindaco che ora dovranno apprestarsi ad organizzare liste e campanga elettorale dato che manca poco più di un mese alle elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo, almeno lo sperano in molti, nuovo consiglio comunale. Puntomagazine.it - Giugliano: convocati i comizi elettorali, si va al voto il 25 e il 26 maggio Leggi su Puntomagazine.it Lo si legge in una circolare della Prefettura di Napoli del 3 aprile 2025 e dai manifesti affissi in città.

Giugliano - si dimettono 19 consiglieri : si va verso il voto

Tempo di lettura: 2 minuti Diciannove consiglieri comunali del Comune di Giugliano hanno rassegnato le dimissioni determinando di fatto la fine anticipata della giunta guidata dal sindaco Nicola ...

Voto di scambio politico-mafioso a Giugliano. Arrestate 25 persone - anche ex sindaco

L’amministrazione comunale di Giugliano, in Campania, sarebbe stata condizionata dal clan Mallardo. È quanto emerge da un'indagine dei carabinieri del Ros, coordinata dalla Dda di Napoli, che oggi ha ...

Voto di scambio a Giugliano - tra gli arrestati l’ex sindaco Poziello

Tempo di lettura: < 1 minutoFigura anche l’ex sindaco di Giugliano in Campania Antonio Poziello tra le 25 persone arrestate dai carabinieri del Ros che hanno indagato su alcuni episodi di ...

