Salernitana-Sudtirol 2-1 pagelle e highlights | Corazza e Ferrari trascinatori Verde non decolla

Salernitana che ritrova i tre punti con i gol dell’esterno Ghiglione e del difensore centrale Ferrari. Buona la prima per Pasquale Marino che in pochi giorni ha cercato di scuotere la squadra ad avere un atteggiamento più propositivo. Iervolino torna all’Arechi e ritrova Candreva All’Arechi c’era anche Antonio Candreva a sostenere i granata che si è accomodato in tribuna dove si è rivisto il presidente Danilo Iervolino che alla vigilia del delicato match con il Sudtirol aveva raggiunto la squadra in ritiro per sferzarla.Sulla panchina ospite c’è Fabrizio Castori, l’allenatore dell’ultima promozione in serie A della Bersagliera, accolto dagli applausi del pubblico. Esordio per Pasquale Marino che è subentrato a Roberto Breda dopo il ko della Salernitana a Castellammare di Stabia. Notizieaudaci.it - Salernitana-Sudtirol 2-1, pagelle e highlights: Corazza e Ferrari trascinatori, Verde non decolla Leggi su Notizieaudaci.it Il miglior attacco è la difesa. Almeno per lache ritrova i tre punti con i gol dell’esterno Ghiglione e del difensore centrale. Buona la prima per Pasquale Marino che in pochi giorni ha cercato di scuotere la squadra ad avere un atteggiamento più propositivo. Iervolino torna all’Arechi e ritrova Candreva All’Arechi c’era anche Antonio Candreva a sostenere i granata che si è accomodato in tribuna dove si è rivisto il presidente Danilo Iervolino che alla vigilia del delicato match con ilaveva raggiunto la squadra in ritiro per sferzarla.Sulla panchina ospite c’è Fabrizio Castori, l’allenatore dell’ultima promozione in serie A della Bersagliera, accolto dagli applausi del pubblico. Esordio per Pasquale Marino che è subentrato a Roberto Breda dopo il ko dellaa Castellammare di Stabia.

