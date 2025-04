Zalewski | Cagliari forte in difesa non vogliamo ripetere errori di Parma

Zalewski, oggi titolare sulla fascia destra in Inter-Cagliari al posto di Matteo Darmian (in assenza dell'infortunato Denzel Dumfries), su Inter TV ha parlato dell'importanza di questa sfida.

GRANDE ATTENZIONE – Nicola Zalewski prima di Inter-Cagliari ha parlato così: «Sappiamo che hanno come fase difensiva il loro punto forte. Noi siamo qui per portare a casa i tre punti, non possiamo permetterci ulteriori sbagli dopo l'errore di Parma. Ultimamente siamo stati un po' contati, anche io ero fuori, ora stiamo recuperando forze e uomini per allungare la rosa. Sicuramente per me è un emozione unica, in questi anni ho giocato diverse volte in questo stadio».

