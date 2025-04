Ancelotti | Ci sono vari tipi di corsa | km sprint numero di scatti Contro l’Arsenal siamo stati sotto in tutto

Ancelotti torna in campo domani Contro l’Alaves dopo la pesante sconfitta in Champions League Contro l’Arsenal (3-0). La conferenza stampa del tecnico italiano alla vigilia della partita.Leggi anche: Ancelotti resuscita sempre, se c’è una cosa che sa fare è ridere per ultimo (El Paìs)Ancelotti: « Abbiamo sempre corso meno degli avversari»Quale Real Madrid vorresti vedere domani?«È chiaro che tutti pensano alla partita di mercoledì, ma mercoledì è senza dubbio la giornata decisiva per la prestazione di domani. Stiamo ancora lottando per il campionato, quindi dobbiamo giocare bene e vincere».Nello spogliatoio si parla più del ritorno che dell’Alavés?«No. Stiamo parlando di quello che ho detto: giocare una bella partita e di vincere. Dobbiamo dare il massimo. Perché è fondamentale tornare a sentirsi bene». Ilnapolista.it - Ancelotti: «Ci sono vari tipi di corsa: km, sprint, numero di scatti. Contro l’Arsenal siamo stati sotto in tutto» Leggi su Ilnapolista.it Il Real Madrid di Carlotorna in campo domanil’Alaves dopo la pesante sconfitta in Champions League(3-0). La conferenza stampa del tecnico italiano alla vigilia della partita.Leggi anche:resuscita sempre, se c’è una cosa che sa fare è ridere per ultimo (El Paìs): « Abbiamo sempre corso meno degli avversari»Quale Real Madrid vorresti vedere domani?«È chiaro che tutti pensano alla partita di mercoledì, ma mercoledì è senza dubbio la giornata decisiva per la prestazione di domani. Stiamo ancora lottando per il campionato, quindi dobbiamo giocare bene e vincere».Nello spogliatoio si parla più del ritorno che dell’Alavés?«No. Stiamo parlando di quello che ho detto: giocare una bella partita e di vincere. Dobbiamo dare il massimo. Perché è fondamentale tornare a sentirsi bene».

