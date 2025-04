Mestreabusi su bimba di 11 anni | preso

anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all'uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio. Dopo le indagini degli investigatori dell'Arma, l'uomo, un italiano, non del posto, con precedenti di polizia, è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Ora è in carcere, in attesa della decisione dei magistrati. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 17.35 Un uomo di 45è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11, aggredita all'uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio. Dopo le indagini degli investigatori dell'Arma, l'uomo, un italiano, non del posto, con precedenti di polizia, è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di indiziato di delitto. Ora è in carcere, in attesa della decisione dei magistrati.

Potrebbe interessarti anche:

Cina : broccato Li di 3.000 anni fa sotto i riflettori a Festival di Sanyuesan

Al Festival di Sanyuesan a Hainan, nel sud della Cina, gli abitanti del luogo hanno sfilato indossando il broccato Li. Questo patrimonio, inserito nell’elenco dell’UNESCO, intreccia le tradizioni ...

Dramma a Montacuto - detenuto trovato morto nel letto : Luigi Esposito aveva 38 anni - era di San Benedetto. Disposta l'autopsia

ANCONA Le guardie lo hanno chiamato più volte per andare a ritirare una notifica, ma lui non si è mosso dal letto. I compagni di cella lo hanno sollecitato, gli sono andati vicino....

Gli Afterhours tornano in tour per i 20 anni di Ballate per piccole iene : come acquistare i biglietti

Prima la ristampa e poi il tour per festeggiare i 20 anni di ballate per piccole iene degli Afterhours di Manuel Agnelli. Ecco tutte le info sui biglietti.Continua a leggere

(Secondo quanto riportato da ansa.it:) Accusato di violenza su bimba di 11 anni, arrestato - Un uomo di 45 anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all'uscita di scuola. (ANSA) ...

(Da una nota di servizitelevideo.rai.it si apprende che:) Mestre,abusi su bimba di 11 anni: preso - 17.35 Mestre,abusi su bimba di 11 anni: preso Un uomo di 45 anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all'usci ...

(Dalle pagine di rainews.it si apprende che:) Mestre, arrestato un 45enne: è accusato di violenza sessuale su una bimba di 11 anni - Un uomo di 45 anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l'accusa di aver compiuto un abuso sessuale su una bambina di 11 anni. La piccola sarebbe stata aggredita giovedì pomeriggio all'uscita ...