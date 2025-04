Zalewski nel prepartita | A Monaco è stato tutto incredibile Sento la fiducia dell’ambiente

Zalewski è pronto a cogliere la sua occasione dal primo minuto in Inter-Cagliari. Intervistato da DAZN a pochi istanti dal fischio d'inizio, l'esterno nerazzurro ha parlato dell'entusiasmo dopo la vittoria sul Bayern e della voglia di confermarsi anche in campionato."La vittoria sul Bayern? Sono partite che aiutano mentalmente," ha spiegato Zalewski. "Senti meno la stanchezza quando vinci gare del genere. Il nostro obiettivo è vincere sempre, e oggi non fa eccezione."Una titolarità che sa di fiducia e responsabilità: "Mi Sento benissimo," ha aggiunto. "Avverto il sostegno del mister, dei compagni e dei tifosi. Qui mi trovo bene, e ogni volta che vengo chiamato in causa cerco di dare il massimo."Infine, uno sguardo al ricordo ancora fresco di Monaco: "È stato tutto incredibile. Abbiamo sofferto come una grande squadra e, sull'1-1, non ci siamo accontentati.

