Zalewski | Tutto incredibile a Monaco! Quando vinci senti meno stanchezza

Zalewski è intervenuto prima di Inter-Cagliari, anticipo della trentaduesima giornata di Serie A in programma a San Siro alle ore 18. Di seguito quanto dichiarato nel pre-partita di DAZN

TUTTO INCREDIBILE – Nicola Zalewski ha parlato così prima di Inter-Cagliari: «Sono partite che aiutano a livello mentale, senti sicuramente anche meno la stanchezza Quando vinci queste partite. L'obiettivo è vincere più partite possibili. Oggi è un'opportunità, mi sento benissimo, sento la fiducia di tutti. Mi trovo bene, cerco di aiutare Quando posso e portare a casa le vittorie. Immagine da Monaco? Sicuramente è stato Tutto incredibile, vai lì e fai una grande partita, soffri da grande squadra e Quando prendi il gol del pareggio abbiamo avuto al forza di portare a casa il risultato».

