Mestre 45enne accusato di violenza su ragazzina di 11 anni | arrestato dai carabinieri

ragazzina sarebbe stata aggredita all’uscita di scuola.La ragazzina stava attraversando un tratto di strada per arrivare a casa, quando si è accorta di essere seguita. Il 45enne l’avrebbe seguita per usarle violenza. Le grida della giovane hanno attirato alcuni passanti che hanno messo in fuga l’aggressore. I carabinieri hanno poi rintracciato e arrestato l’uomo, un italiano con alcuni precedenti di polizia.Un uomo di 45 anni è stato fermato dai carabinieri di Mestre con l’accusa di aver tentato un abuso sessuale su una bambina di 11 anni, aggredita all’uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio: dopo le indagini degli investigatori dell’Arma, l’uomo, un italiano con precedenti di polizia – non originario della zona in cui è avvenuta l’aggressione – è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di iniziato di delitto. Dayitalianews.com - Mestre, 45enne accusato di violenza su ragazzina di 11 anni: arrestato dai carabinieri Leggi su Dayitalianews.com Lasarebbe stata aggredita all’uscita di scuola.Lastava attraversando un tratto di strada per arrivare a casa, quando si è accorta di essere seguita. Ill’avrebbe seguita per usarle. Le grida della giovane hanno attirato alcuni passanti che hanno messo in fuga l’aggressore. Ihanno poi rintracciato el’uomo, un italiano con alcuni precedenti di polizia.Un uomo di 45è stato fermato daidicon l’accusa di aver tentato un abuso sessuale su una bambina di 11, aggredita all’uscita di scuola. Il fatto sarebbe accaduto giovedì pomeriggio: dopo le indagini degli investigatori dell’Arma, l’uomo, un italiano con precedenti di polizia – non originario della zona in cui è avvenuta l’aggressione – è stato rintracciato nella notte tra giovedì e venerdì e sottoposto a fermo di iniziato di delitto.

