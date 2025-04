Osimhen Juve | il nigeriano sgomita con quell’altro attaccante per arrivare a Torino ma occhio a un’eventualità | ecco come stanno le cose!

JuventusNews24Osimhen Juve: il nigeriano duella con quel centravanti per vestire la maglia della Vecchia Signora, ma attenzione a quello scenario!Il calciomercato Juve entra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la dirigenza bianconera è pronta a investire per uno di questi due giocatori: Victor Osimhen e Rasmus Hojlund.L’attaccante nigeriano è un pallino di Cristiano Giuntoli, che vorrebbe portarlo a Torino per farne il nuovo centravanti titolare della Vecchia Signora. La sensazione è che una decisione non sia stata ancora presa e che il testa a testa con l’ex attaccante dell’Atalanta sia ancora vivo. Attenzione, però, a quello scenario: in caso di addio contemporaneo di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani, l’attaccante di proprietà del Napoli e il centravanti del Manchester United potrebbero arrivare insieme. Juventusnews24.com - Osimhen Juve: il nigeriano “sgomita” con quell’altro attaccante per arrivare a Torino, ma occhio a un’eventualità: ecco come stanno le cose! Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ilduella con quel centravanti per vestire la maglia della Vecchia Signora, ma attenzione a quello scenario!Il calciomercatoentra nel vivo, soprattutto per quanto riguarda l’attacco. Secondo quanto riporta calciomercato.com, la dirigenza bianconera è pronta a investire per uno di questi due giocatori: Victore Rasmus Hojlund.L’è un pallino di Cristiano Giuntoli, che vorrebbe portarlo aper farne il nuovo centravanti titolare della Vecchia Signora. La sensazione è che una decisione non sia stata ancora presa e che il testa a testa con l’exdell’Atalanta sia ancora vivo. Attenzione, però, a quello scenario: in caso di addio contemporaneo di Dusan Vlahovic e di Randal Kolo Muani, l’di proprietà del Napoli e il centravanti del Manchester United potrebberoinsieme.

Potrebbe interessarti anche:

Lookman Juve e non solo : c’è una nuova freccia che insidia il nigeriano dell’Atalanta! A chi sta pensando la società

di Redazione JuventusNews24Lookman Juve e non solo: c’è una nuova freccia che insidia il nigeriano dell’Atalanta! A chi sta pensando la società bianconera in vista dell’estate Non c’è soltanto ...

Osimhen Juve - scatto del Manchester United sul nigeriano! i Red Devils potrebbero giocarsi una contropartita tecnica che già conosce la Serie A. I dettagli

di Redazione JuventusNews24Osimhen Juve, tra il nigeriano e i bianconeri si inserisce il Manchester United: i Red Devils possono convincere il Napoli con una contropartita tecnica che già conosce la ...

Lookman Juve : il nigeriano è un osservato speciale all’Allianz Stadium. Prossimi passi e aggiornamenti verso l’estate

di Redazione JuventusNews24Lookman Juve: osservato speciale all’Allianz Stadium. Prossimi passi e aggiornamenti verso l’estate riguardanti il nigeriano La Juve osserverà diversi giocatori domenica ...

(Come riportato da stopandgoal.net:) Osimhen alla Juventus? Lui giura amore eterno al Galatasaray - Victor Osimhen, in prestito al Galatasaray, ha rilasciato dichiarazioni che allontanano le voci di un possibile trasferimento alla Juventus.

(Ne dà notizia msn.com:) Osimhen, parole d'addio: "Il Galatasaray resterà nel mio cuore". De Laurentiis: "Mai alla Juventus" - L`avventura di Victor Osimhen al Galatasaray è quasi ai titoli di coda. L`attaccante nigeriano di proprietà del Napoli a fine stagione lascerà Istanbul, ma prima.

(Stando a quanto scrive ilpallonaro.com:) Affondo Juve per Osimhen: 60 milioni e scambio - Juve - Ecco come Giuntoli vuol provare a piazzare il colpaccio Osimhen: tutti i dettagli dell'operazione col Napoli ...