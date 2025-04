Caivano si lancia dal ponte e finisce nei Regi Lagni | salvato dai soccorritori

lancia dal ponte, e finisce nei Regi Lagni: si salva. Succede al confine tra le province di Napoli e Caserta. A Caivano un uomo si è lanciato da un ponte al confine con Marcianise, finendo nel canale dei Regi Lagni.Secondo la ricostruzione del comando provinciale Carabinieri di Napoli, c’è stata la segnalazione di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e e altre forze dell’ordine locali.L’uomo è stato ritrovato circa 400 metri più a valle. È stato tratto in salvo “grazie a una catena umana formata dai soccorritori”, spiegano i Carabinieri. Il 118 è intervenuto per prestare le prime cure: le condizioni dell’uomo non sono gravi.L'articolo Caivano, si lancia dal ponte e finisce nei Regi Lagni: salvato dai soccorritori proviene da Anteprima24. Anteprima24.it - Caivano, si lancia dal ponte e finisce nei Regi Lagni: salvato dai soccorritori Leggi su Anteprima24.it Tempo di lettura: < 1 minutoSidal, enei: si salva. Succede al confine tra le province di Napoli e Caserta. Aun uomo si èto da unal confine con Marcianise, finendo nel canale dei.Secondo la ricostruzione del comando provinciale Carabinieri di Napoli, c’è stata la segnalazione di alcuni passanti. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma e e altre forze dell’ordine locali.L’uomo è stato ritrovato circa 400 metri più a valle. È stato tratto in salvo “grazie a una catena umana formata dai”, spiegano i Carabinieri. Il 118 è intervenuto per prestare le prime cure: le condizioni dell’uomo non sono gravi.L'articolo, sidalneidaiproviene da Anteprima24.

