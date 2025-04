Pastore diffida di Tudor e avverte | È stato aiutato da questo nel suo lavoro alla Juve ma anche lui dovrà fare i conti con un aspetto

JuventusNews24Pastore, giornalista, ha focalizzato la sua attenzione su Igor Tudor: l’allenatore della Juve non è proprio l’uomo giusto sul lungo periodo!Nell’intervista rilasciata in ESCLUSIVA a JuventusNews24, Giuseppe Pastore ha calmato gli animi sulla bontà dell’inserimento a lungo termine di Igor Tudor nella Juve. Ecco le sue parole in merito all’argomento. PAROLE – «Tudor è stato aiutato anche dal fatto che l’ambiente sperava di liberarsi di Motta, è arrivato e ha trovato lavoro facile. Ma attenzione perché se il croato inizierà la stagione prossima, qualora rimanesse, anche lui dovrà fare i conti con un suo carattere e un suo modo di lavorare che in passato non gli ha portato grandi successi perché spesso è andato via da squadre dove aveva fatto bene per motivi caratteriali; quindi ecco, non è che Tudor sia un simpaticone (ride, ndr) un uomo morbido da questo punto di vista. Juventusnews24.com - Pastore diffida di Tudor e avverte: «È stato aiutato da questo nel suo lavoro alla Juve, ma anche lui dovrà fare i conti con un aspetto» Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24, giornalista, ha focalizzato la sua attenzione su Igor: l’allenatore dellanon è proprio l’uomo giusto sul lungo periodo!Nell’intervista rilasciata in ESCLUSIVA antusNews24, Giuseppeha calmato gli animi sulla bontà dell’inserimento a lungo termine di Igornella. Ecco le sue parole in merito all’argomento. PAROLE – «dal fatto che l’ambiente sperava di liberarsi di Motta, è arrivato e ha trovatofacile. Ma attenzione perché se il croato inizierà la stagione prossima, qualora rimanesse,luicon un suo carattere e un suo modo di lavorare che in passato non gli ha portato grandi successi perché spesso è andato via da squadre dove aveva fatto bene per motivi caratteriali; quindi ecco, non è chesia un simpaticone (ride, ndr) un uomo morbido dapunto di vista.

