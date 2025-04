Ilfattoquotidiano.it - “Volevo mostrare la mia auto alla troupe, l’ho aperta e c’era un dildo dentro”: Aurora Straus racconta la misoginia nel mondo dei motori

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Aveva 16 anni ed era l’unica pilota di sesso femminile a sfrecciare sulle piste del Nord America.sapeva fin dal principio che il suo ingresso neldegli sportstici, dominato in lungo e in largo dagli uomini, non sarebbe stato provo di sfide di stampo sessista. Come hato in un’intervista concessa al The Guardian: “Una volta stavo facendo un’intervista per un documentario. Ho mostrato la mia macchinadopo la scena di un’incidente e, quando ho aperto la porta, ci ho trovato un. Qualcuno me l’aveva messo per umiliarmi”.Nessun altra donna a cui rivolgersi per cercare conforto e, se si lamentava, sapeva che le sarebbe stato detto di smetterla di comportarsi come una “diva”.non aveva nemmeno uno spogliatoio per sè. Per la maggior parte della sua carriera, si è infatti cambiata insieme agli uomini.