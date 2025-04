Sport.quotidiano.net - Brescia beffato in pieno recupero, il Cosenza pareggia al 94’: Maran trema

– Ancora una volta ilsi dimostra fatale per il, che viene raggiunto sull’1-1 dalal terzo dei 4’ diconcessi dall’arbitro. In un istante le Rondinelle passano così dalla gioia per una vittoria che sarebbe stata fondamentale alla delusione per l’ennesima beffa di un pareggio che non serve a nessuno, visto che diminuisce ulteriormente le speranze di rimonta-salvezza dei calabresi e mantiene la squadra diin posizione più che delicata. In essintesi la gara del “San Vito – Marulla” vede un primo tempo sostanzialmente equilibrato, anche se gli ospiti riescono ad andare al riposo in vantaggio grazie all’incredibile autorete di Florenzi, che nel tentativo di liberare la propria area in anticipo su Borrelli, scaraventa una secca sventola alle spalle di Micai.