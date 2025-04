Luk3 vuota il sacco e svela le sue reali intenzioni con Alessia | È la prima volta che mi innamoro così

Luk3 di Alessia dopo Amici 24L'articolo Luk3 vuota il sacco e svela le sue reali intenzioni con Alessia: “È la prima volta che mi innamoro così” proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Luk3 vuota il sacco e svela le sue reali intenzioni con Alessia: “È la prima volta che mi innamoro così” Leggi su Novella2000.it Cosa ha dettodidopo Amici 24L'articoloille suecon: “È lache mi” proviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24 - ma non cita la fidanzata Alessia

Le prime parole di Luk3 dopo Amici 24 L'articolo Luk3 torna sui social dopo l’eliminazione da Amici 24, ma non cita la fidanzata Alessia proviene da Novella 2000.

Prove di tregua tra Alessia e Luk3 - lui scoppia a piangere e le chiede scusa

Dopo lo scontro nel daytime di ieri di Amici 24, oggi Luk3 e Alessia hanno avuto un cofronto e lui le ha chiesto scusa L'articolo Prove di tregua tra Alessia e Luk3, lui scoppia a piangere e le ...

Luk3 e Alessia si baciano ad Amici - lui : “Volevo andare avanti - ma ho sbagliato. Sono stato un bambino”

Nella puntata del daytime di Amici 24 oggi, giovedì 6 marzo, Luk3 è tornato tra le braccia di Alessia. Il cantante si è pentito del suo comportamento: "Sono stato un bambino, ho fatto una ...

Spoiler Verissimo 12 aprile: Luk3 su Alessia Pecchia. Ne parlano su altre fonti

(Come riferisce novella2000.it:) Cosa ha detto Luk3 di Alessia dopo Amici 24 - Come ogni settimana anche questo sabato, in attesa della quarta puntata del Serale di Amici 24, è tornato Verissimo. Nella trasmissione di Silvia Toffanin è intervenuto tra i tanti ospiti anche Luk3, ...

(Dalle pagine di msn.com si apprende che:) Amici 24, Luk3 vuota il sacco sulla relazione con Alessia: "Mi manca, ma..." - Il cantante Luk3 (Luca Pasquariello) torna sui social dopo l'eliminazione dal Serale di Amici 24 e parla della sua dolce storia d'amore nata nella scuola con la ballerina Alessia Pecchia.

(Da quanto emerge da 105.net:) Luk3 eliminato da “Amici 24” torna sui social: “Ne esco vincitore” - La terza puntata del Serale di Amici 24, andata in onda lo scorso sabato, ha visto l’eliminazione di Luk3, nome d’arte di Luca Pasquariello. Il giovane cantante, tra i più apprezzati dal ...