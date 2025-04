Camp Rock 3 novità su Data di Uscita | Il Ritorno che Farà Esplodere Disney+?

Camp Rock 3 potrebbe presto illuminare i nostri schermi! Camp Rock 3 su Disney+: Pronti a Scatenarvi?Dopo anni di attesa, sembra che Disney abbia dato il via libera a Camp Rock 3, destinato a debuttare su Disney+. Eydie Faye, nota per il suo lavoro in Fuller House e The Slumber Party, è stata scelta per scrivere la sceneggiatura. Sarà all'altezza delle aspettative? Vecchie Glorie e Nuove Sfide: Chi Tornerà al Camp Rock?Con il probabile ambientarsi del film almeno 15 anni dopo Camp Rock 2, Disney ha diverse opzioni narrative. Potremmo vedere il cast originale unito per salvare il Camp, espandere i suoi orizzonti o adattarsi alla scena musicale odierna. Demi Lovato, Nick Jonas e gli altri saranno pronti a tornare? Demi Lovato e Nick Jonas: Ritorno al Futuro o Addio al Passato?Demi Lovato ha espresso il desiderio di un Camp Rock 3 più maturo, mentre Nick Jonas si è detto aperto all'idea solo se il progetto fosse quello giusto.

