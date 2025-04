Enpa tutto pronto per Rifugio in festa

Rifugio in festa".Numerose le iniziative: sono previste infatti l’estrazione della lotteria di Pasqua, attività di scambio di figurine degli amici. Arezzonotizie.it - Enpa, tutto pronto per "Rifugio in festa" Leggi su Arezzonotizie.it Un appuntamento speciale domani, domenica 13 aprile, al canile di Arezzo in via Ca' del Lanino 28, dove dalle 16 in poi si terrà l'evento "in".Numerose le iniziative: sono previste infatti l’estrazione della lotteria di Pasqua, attività di scambio di figurine degli amici.

Enpa, tutto pronto per "Rifugio in festa". Abbandonano una gatta calandola con la corda nel rifugio Enpa di Monza: ora Lady Madonna cerca casa. Portato in rifugio con l’inganno, il gatto Alì è pronto a incantarti con i suoi occhioni blu. Il rifugio Enpa di Cadibona compie 1 anno: 2500 animali selvatici salvati e tante adozioni felici. Cosa fare a Monza e in Brianza nel lungo weekend dell'Epifania: 5 eventi scelti per voi. La Lav: «Un rifugio in Romania pronto ad accogliere l’orsa di Dro». Ne parlano su altre fonti

() DIFFAMAZIONE Enpa Manfredonia, l’accusa: “Campagna diffamatoria contro di noi. Pronti ad agire per vie legali” - Secondo quanto riportato dal Rifugio, alcune persone avrebbero deliberatamente attribuito alla sezione locale dell’Enpa responsabilità e poteri che, per legge, spettano ad altri enti pubblici ...

(In base a quanto diffuso da msn.com:) All’Enpa è già Natale. Il “Canettone“ in tavola per aiutare il rifugio - agli animali che vivono nel rifugio. L’appuntamento è per oggi con l’apertura dei mercatini. In centro sarà allestito il tradizionale stand dell’Enpa dove trovare tante idee regalo ...

(Da una nota di msn.com si apprende che:) Abbandonata calandola con una corda nel rifugio Enpa, la gatta Lady Madonna adesso cerca casa - Chi l’aveva abbandonata si era preso la briga di legare una corda al trasportino per calarlo dall’alto nell’area di sgambamento dei cani del rifugio Enpa di Monza, in via San Damiano.