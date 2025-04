MotoGp in Qatar affare Marquez | Marc in pole davanti ad Alex

Marc Marquez conquista la pole position del Gran Premio del Qatar. Per il pilota della Ducati ufficiale si tratta della quarta pole di fila ottenuta con il crono di 1'50?499. Sul circuito di Lusail, l'otto volte iridato si candida come il favorito principale per la sprint serale. Pecco Bagnaia, caduto all'inizio del secondo run alla curva quattro, ha chiuso con l'undicesimo tempo. Dalla seconda casella scatterà Alex Marquez con la Ducati del Team Gresini, di appena un decimo più lento rispetto al fratello. Ottima terza posizione, invece, per Fabio Quartararo (Yamaha, +0?260). Le Ducati Pertamina di Franco Morbidelli (+0?311) e di Fabio Di Giannantonio (+0?430) chiudono rispettivamente al quarto e quinto posto, sesto Maverick Vinales (Ktm Tech3). Nell'ordine, la terza fila è composta da Johann Zarco, Fermin Aldeguer e Alex Rins.

